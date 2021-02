Pd: Bonaccini, parlare di congresso è da marziani

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - "Io faccio il presidente della mia Regione e sto facendo il presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome da cinque anni. E come ho detto in questi giorni, in questo momento parlare di segretari o di congressi vuol dire essere dei marziani". Così Stefano Bonaccini, con la stessa similitudine utilizzata da Nicola Zingaretti, ha risposto alla domanda se intende fare il segretario del Pd.

"Le persone - ha aggiunto a 24 Mattino su Radio24 - non chiedono chi farà il segretario del Pd o di qualsiasi partito.

Chiedono come andrà il piano vaccinale, se potranno riaprire attività chiuse o ristrette. Io non ho mai ricevuto tante lettere di persone disperate come in questa fase. E dall'altra parte abbiamo la necessità di scrivere questo Recovery Plan, insieme al Governo Draghi che mi auguro nasca prima possibile.

Io mi sto occupando di questo, non di fare il segretario del Pd". (ANSA).