Morti in corsia: Appello conferma 30 anni per Taroni

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Laura Taroni, ex infermiera dell'ospedale di Saronno (Varese) imputata per aver somministrato cocktail di farmaci letali a suo marito nel 2013 e a sua madre nel 2014. La sentenza è arrivata nel processo di secondo grado 'bis' dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 30 anni in abbreviato.

Taroni, per l'accusa, avrebbe commesso gli omicidi nell'ambito della sua relazione "criminosa e sentimentale" con l'ex vice primario Leonardo Cazzaniga, condannato all'ergastolo in primo grado per la morte di 12 pazienti. (ANSA).