Governo:Salvini,con Draghi sintonia su urgenze

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Non l'avevo mai incontrato prima, non riesco a giudicare una persona dopo 2-3 incontri e quindi a differenza di altri, non ho dei pregiudizi. Diciamo che in sintonia sui temi concreti e sulle urgenze vere dell'Italia, ci siamo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando del premier incaricato, Mario Draghi, ospite di 'Mattino 5' su Canale5. E ha aggiunto: "Nelle settimane passate, in tv si sentiva Conte che parlava di legge elettorale, di proporzionale e altre cose che non contano in questo momento per la vita dei cittadini". (ANSA).