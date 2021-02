Di Maio, spero da Di Battista non sia addio, M5S in debito

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Non è un mistero che io ed Ale durante questi anni in diverse circostanze abbiamo avuto una visione diversa, ma ci siamo sempre detti le cose con franchezza ed estrema sincerità e quando potevamo, ci davamo anche qualche consiglio. Ieri ha fatto una scelta che rispetto, ma spero e credo che non sarà un addio. Per la scelta di Alessandro chiedo rispetto. Ho letto commenti vergognosi contro di lui in queste ore, retroscena e titoli di giornale indegni". Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Fb.

"Con Alessandro, come con pochissimi altri, il MoVimento sarà sempre in debito. In alto i cuori", aggiunge. (ANSA).