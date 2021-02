Unicredit: in caduta in Borsa dopo conti, perde il 2,7%

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Unicredit in caduta a Piazza Affari dopo il rosso per 2,8 miliardi del 2020, peggio delle stime e con tante rettifiche e ricavi giù. Il titolo lascia il 2,7% a 8,47 euro. Per Credit Suisse il "capitale è molto forte, ma il mancato guadagno di base probabilmente porterà a un declassamento". Bofa evidenzia che "i forti livelli di capitale raggiunti tramite il derisking consentono di ripagare gli azionisti, ma ora l'attenzione dovrebbe iniziare a rivolgersi alla crescita". (ANSA).