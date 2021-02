Muti, Draghi riporti dignità a Paese attraverso la cultura

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "Mi appello al premier incaricato Draghi, che so essere una persona straordinaria, perché riporti dignità al nostro Paese attraverso la cultura". Così il maestro Riccardo Muti, presentando in streaming L'opera 'Così fan tutte', regia di sua figlia Chiara, che andrà in scena online per il Teatro Regio di Torino l'11 marzo.

"Credo sia il momento giusto per cambiare rotta - ha aggiunto -: siamo il Paese della cultura, ma con tanti, troppi teatri chiusi, per questo mi appello a Draghi". (ANSA).