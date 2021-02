Licenziata Gina Carano, star di The Mandalorian

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Bufera sulla star di The Mandalorian, Gina Carano, che è stata licenziata dalla Lucasfilm per i suoi 'inaccettabili' post sui social media. I produttori della serie di Star Wars disponibile su Disney+, che lo scorso settembre ha trionfato agli Emmy Award, hanno confermato che il contratto di lavoro con l'attrice si è concluso. La ragione è da rintracciarsi in una serie di Stories, pubblicate sull'account Instagram di Gina Carano, e prima su altri social, nelle quali si assimilava la condizione di chi vota oggi per il partito repubblicano negli Stati Uniti a quella delle persone ebree ai tempi della Germania nazista. "Gina Carano non è attualmente impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani perché lo sia in futuro. D'altro canto, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili", è la dichiarazione rilasciata da un rappresentante della Lucasfilm. Carano era già stata al centro di numerose polemiche per aver scritto su Twitter dei messaggi contro l'obbligo sociale a indossare la mascherina per contenere l'emergenza legata alla pandemia da Covid-19, e aveva anche accennato a possibili brogli elettorali rispetto al voto presidenziale. Tali posizioni avevano spinto l'hashtag #FireGinaCarano ("licenziate Gina Carano") su Twitter.

A far prendere la decisione definitiva dell'allontanamento potrebbe essere stata una storia pubblicata su Instagram, nella quale si parlava della persecuzione degli ebrei in Germania in modo negazionista e fuorviante. (ANSA).