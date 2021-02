Visco,rebus debito-crescita, Draghi non ha bacchetta magica

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Non so se il presidente del consiglio incaricato (Mario Draghi ndr) avrà la bacchetta magica per risolvere il problema" di "una crescita del debito pubblico" a causa del Covid e delle misure anti crisi che deve "essere finalizzato a generare l'occupazione". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in audizione alla commissione d'inchiesta sulle banche sottolineando come si tratta di "un problema molto difficile". Visco ha sottolineato come noi banchieri centrali continuiamo a dire che "l'uscita dalle misure straordinarie debba essere graduale e progressiva". (ANSA).