Spettacolo a Draghi, chiediamo riapertura e sostegno

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Un "vero e proprio disastro culturale" : di questo ha parlato il presidente dell'Agis Carlo Fontana, ascoltato oggi pomeriggio nell'ambito delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. "Abbiamo espresso un ringraziamento al presidente incaricato per l'attenzione mostrata al nostro mondo", ha detto.

"Abbiamo insistito sulle emergenze del settore, fondamentalmente sulla riapertura dei luoghi di spettacolo. Ma non una riapertura immediata ma programmata, sostenuta, con incentivazioni e promozione. Il riavvio sarà difficile, per questo ci aspettiamo un sostegno adeguato sul quale ha mostrato disponibilità".

