Spagna: la principessa Leonor frequenterà il liceo in Galles

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La principessa Leonor di Spagna, prima figlia di Filippo VI e Letizia, nonché erede al trono, frequenterà il liceo dal prossimo anno presso l'istituto scolastico United World Colleges (UWC), l'UWC Atlantic College in Galles (Regno Unito), il cui costo, stimato in 67.000 sterline (76.500 euro), sarà pagato dai reali con la loro indennità annuale.

L'erede al trono inizierà a frequentare la scuola tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, riferisce la Casa Reale in un comunicato pubblicato dall'agenzia Efe. La principessa renderà compatibile questo periodo di educazione con "il progressivo sviluppo dei suoi impegni istituzionali in Spagna", aggiunge la nota. (ANSA).