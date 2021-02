Indagine in Georgia su sforzi Trump per ribaltare voto

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 10 - La procura della contea di Fulton, in Georgia, ha aperto un'inchiesta sui tentativi di Donald Trump di ribaltare il voto nel Peach State. Lo scrive il New York Times.

L'indagine riguarda anche la telefonata in cui l'ex presidente chiese al segretario dello Stato Brad Raggensperger di trovare "abbastanza voti" per cambiare l'esito del voto, favorevole a Joe Biden.

La Georgia diventa cosi' il secondo Stato, dopo New York, dove Trump rischia un processo. (ANSA).