Covid: Gb,oltre 13 mln persone vaccinate ma altri 1000 morti

(ANSA) - LONDRA, 10 FEB - Supera la soglia delle 13 milioni di persone il totale di coloro che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti Covid nel Regno Unito, con in più circa 520.000 richiami. Lo indicando i dati aggiornati diffusi oggi dal governo britannico che confermano l'accelerazione nella campagna delle vaccinazioni avviata dal Paese da ormai 2 mesi, in anticipo su tutti in Occidente.

Confermato pure l'assestamento verso il basso dei nuovi contagi (13.013 nelle ultime nelle 24 ore su circa 600.000 test giornalieri) e dei ricoveri dopo un mese abbondante dall'introduzione del lockdown nazionale tris imposto di fronte all'aggressiva 'variante inglese' del virus. Ma con un bilancio di altri 1001 morti censiti, fino a una somma di oltre 114.000 morti dall'inizio della pandemia: record europeo in cifra assoluta e picco mondiale dopo il Belgio in rapporto alla popolazione. (ANSA).