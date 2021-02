Governo: Fratoianni, fiducia? Al momento Leu non ha deciso

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Non abbiamo ancora deciso, intanto perché non c'è ancora un governo, non ci sono ministri né un programma, al momento sarebbe una decisione un po' esoterica".

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di LeU Nicola Fratoianni a proposito del voto di fiducia al governo. "Io sono testardamente convinto che i programmi e le persone che li portano avanti non siano cose che possono separarsi in modo definitivo. Per questo ritengo che sostenere un governo nel quale ci fossero ministri delle Lega, che su tutto ha opinioni opposte alle mie, ad esempio, sarebbe assai difficile. Io diciamo che non ci sarei". Governerebbe, invece, con Silvio Berlusconi? "Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo governato con Renzi, diciamo che sul piano sociale ed economico le differenze non sono poi così marcate, Renzi è quello che ha fatto il Jobs Act", ha concluso Fratoianni. (ANSA).