Covid: Gb, protagonista di Downton Abbey volontario vaccini

ROMA, 09 FEB - In coda per fare il vaccino anti-Covid gli abitanti di Midhurst, in Sussex, sono rimaste spiazzate dalla presenza del settimo conte di Grantham, ovvero uno dei personaggi più amati della serie Downton Abbey.

Hugh Bonneville, l'attore che interpreta Lord Grantham, fa parte da giorni della squadra di volontari che accolgono le persone nei centri per le vaccinazioni contro il coronavirus.

"Li saluto e li faccio mettere in fila", ha raccontato l'attore alla Bbc. Cappello da cowboy, mascherina, piumino e gilet giallo fluorescente dei volontari, Bonneville arriva tutti i giorni alle 7.30 di mattina. "In alcuni casi sono la prima persona che chi viene a vaccinarsi vede dopo mesi di reclusione. sono felice di far parte di questo incredibile lavoro", ha raccontato.

