Addio Jean-Claude Carriere, sceneggiatore di Bunuel

E' morto, all'età di 89 anni, Jean Claude Carrière, scrittore e sceneggiatore di film realizzati da maestri come Bunuel, Godard, Ferreri, Oshima, Wajda, Forman, Brook. Lo ha annunciato la figlia Kiara Carrière alla Afp.

Carriere è morto nel sonno, nella sua casa parigina.

Sceneggiatore cinematografico e televisivo, autore teatrale, romanziere, poeta e saggista, Carrière ha esordito al cinema nel 1963, anno in cui è iniziata la sua collaborazione con Bunuel, scrivendo la sceneggiatura di 'Il diario di una cameriera', cui seguiranno 'Bella di giorno', 'La via lattea', 'Il fascino discreto della borghesia', 'Il fantasma della libertà' e 'Quell'oscuro oggetto del desiderio'. Nella sua lunga carriera Carrière ha collaborato anche con i registi italiani Marco Ferreri ('La cagna') e Giuseppe Bertolucci ('L'iniziazione'), francesi Louis Malle e Jean-Luc Godard e con lo spagnolo Jesús Franco. Dal 1970 ha preso parte al C.I.R.T. di Peter Brook, per il quale ha adattato 'Misura per misura' da Shakespeare, 'La Cerisaie' da Čechov e il 'Maha-bharata' dall'antico testo indiano.