Valanga sopra Sestriere, morto lo scialpinista Cimenti

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Sono morti i due scialpinisti dispersi sotto una valanga al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. I corpi di Carlo Alberto Cimenti, che avrebbe compiuto 46 anni domenica, e di Patrick Negro sono stati individuati e recuperati dal Soccorso Alpino. Entrambi di Pragelato, si stavano dirigendo verso la Valle Argentera, al Sestriere, quando sono stati travolti tra Cima del Bosco e Col Chalvet.

Ad allertare i soccorsi i familiari di 'Cala', noto nel mondo dell'alpinismo per le sue imprese estreme. Scampato alla morte in Pakistan, sul Gasherbrun VII nel luglio 2019, sono tantissimi i commenti social sulla sua pagina Facebook. "Che la neve ti sia lieve", "Non ci posso credere, non ho parole". "Ci hai fatto sognare...grazie per le belle emozioni". Le sue ultime foto sulle pagine social, postate ieri, lo ritraggono sorridente durante un fuoripista a Prali. "Oggi mi sono dilettato in una nuova tipologia di selfie: i selfie in movimento ispirato da uno scenario sempre magico", scriveva 'Cala' nel suo ultimo post.

