Superbonus: Fraccaro, +376% in 2 mesi, resti fra le priorità

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Il Superbonus al 110% è una delle misure più consistenti messe in campo per rilanciare la crescita e tutelare l'ambiente. Gli interventi già ammessi a detrazione sono aumentati del 376% in soli due mesi, per un totale di 338 milioni di euro. Da dicembre a oggi il valore dei nuovi cantieri è passato da 537 a ben 2.960. Una crescita esponenziale straordinaria che va sostenuta continuando a lavorare al fine di rafforzare questa misura. Per favorire la transizione green e lo sviluppo sostenibile è necessario che il Superbonus resti una priorità". Lo dichiara il sottosegretario Riccardo Fraccaro, che in un post Facebook allega i dati. (ANSA).