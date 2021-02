Governo: Autonomie, bene l'europeismo di Draghi

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Il nostro obbiettivo è una Ue delle regioni senza nazionalismi e quindi non possiamo non dire un convinto sì a questo governo. Il dubbio che avevamo era sull'approccio dei governi tecnici sulle minoranze, ma l'europeismo di Draghi ci tranquillizza anche su questo". Lo afferma Julia Unterberger. del gruppo 'Per le Autonome', al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. "Al presidente Draghi ho anche posto la questione di genere. Ho chiesto che la politica di genere venga messa al centro e in questo governo ci sia una adeguata rappresentanza femminile", ha aggiunto lasciandosi andare a una battuta sul leader della Lega. "Siccome il senatore Salvini in 12 ore da sovranista è diventato europeista, forse ora diventerà anche femminista..." (ANSA).