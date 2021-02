Pugilato: morto Leon Spinks, nel 1978 strappò il titolo ad Ali

(ANSA) - WASHINGTON, 06 FEB - L'ex campione di pugilato Leon Spinks, celebre per aver strappato il titolo dei pesi massimi a Muhammad Ali nel 1978, e' morto a Las Vegas all'eta' di 67 anni.

Da tempo combatteva con un tumore.

Spinks, ai vertici di una carriera dilettanti ai massimi livelli, vinse una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 nella categoria dei mediomassimi. Un anno dopo entrò nei professionisti e il 15 febbraio del '78 arrivò l'impresa, quando a 24 anni strappò il titolo di campione del mondo dei pesi massimi al trentaseienne Ali, vincendo ai punti in 15 round. Ma solo pochi mesi dopo, nel settembre '78, la rivincita di Ali, che batté Spinks e riconquistò per l'ultima volta il titolo.

(ANSA).