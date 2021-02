India: 7 i morti accertati finora nel crollo del ghiacciaio

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Sono finora sette i morti accertati a seguito del crollo del ghiacciaio himalayano precipitato nel fiume Dhauliganga, nello Stato settentrionale indiano dell'Uttarakhand. Ne dà notizia lo State Disaster Management Center citato dal Times of India, precisando che i corpi sono stati recuperati dai soccorritori.

"Sto costantemente monitorando la sfortunata situazione in Uttarakhand. L'India è con l'Uttarakhand e la nazione prega per la sicurezza di tutti. Parlo continuamente con le autorità locali ricevo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso", ha scritto su Twitter il premier indiano Narendra Modi. (ANSA).