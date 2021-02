Ghiacci Himalaya precipitano in un fiume, si temono vittime

(ANSA) - NEW DELHI, 07 FEB - Una parte di un ghiacciaio dell'Himalaya si è staccato ed è precipitato in un fiume indiano, provocando l'innalzamento delle acque che hanno travolto ponti e strade, superando una diga.

Le autorità temono diverse vittime in quanto, secondo i media, almeno 150 operai che lavorano in una centrale elettrica, sarebbero stati travolti dalle acque nello stato di Uttarakhand anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. (ANSA).