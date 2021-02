Da Scott a Soulmates, febbraio in tv guarda al futuro

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Si guarda al futuro nelle serie tv di febbraio, che sia la fantascienza distopica di Ridley Scott che sbarca su Sky, o quella che propone Amazon con Soulmates o ancora quella post-apocalittica di Netflix con Tribes of Europa.

Su Sky Atlantic e Now tv dall'8 febbraio arriva l'attesissima Raised by Wolves - Una nuova umanità che vede Ridley Scott per la prima volta alle prese con una serie tv, già rinnovata per una seconda stagione. Scott è qui nei panni di produttore e di regista (dei primi due episodi). La serie, di grande impatto visivo, racconta di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Gli androidi portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà. Dodici anni dopo solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo.

Insieme a loro una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine.

Tra loro membri dell'ordine religioso e atei, come Marcus, interpretato da Travis Fimmel (Vikings). Mentre la colonia umana minaccia di essere distrutta dalle differenze confessionali, gli androidi imparano che controllare le credenze degli esseri umani è un compito arduo e insidioso.

Sempre dall'8 febbraio Soulmates su Amazon Prime Video è una serie antologica ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato le vite di tutti sul pianeta: un test che stabilisce in maniera inequivocabile chi è la tua anima gemella. Ognuno dei sei episodi ha un cast diverso ed esplora varie storie che ruotano intorno alla scoperta o meno del risultato del test e al suo impatto su una moltitudine di relazioni. La serie è scritta dall'autore premiato agli Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) insieme a Brett Goldstein.

Netflix propone dal 19 febbraio Tribes of Europa, ambientata nel 2074: l'Europa è stata devastata da una misteriosa catastrofe globale. Ad innescare la lotta per la dominanza è la rivalità tra le tribù europee di superstiti. (ANSA).