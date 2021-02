Vaccini: in Liguria Renzo Piano 'testimonial' per over 80

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - 'Vi è stata una sensibilizzazione dai medici di medicina generale circa la prudenza degli over 80 nel fare il vaccino e per questo tra i primi abbiamo chiesto di fare da testimonial a una personalità molto conosciuta del nostro territorio che ha più di 80 anni, molto ben portati, che è l'architetto Renzo Piano. Sarà tra i cittadini della Liguria che si presta come esempio, come stimolo per un vaccino che può salvare molte vite". Lo ha annunciato il presidente della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza covid. In regione, ha spiegato ci sarà una partenza "simbolica" delle vaccinazioni sugli over 80 venerdì 12. (ANSA).