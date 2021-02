Uffizi superano i 600 mila follower su Instagram

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - Anche grazie al traino dell'amatissima Nascita di Venere di Sandro Botticelli gli Uffizi superano la soglia dei 600mila follower su Instagram dove si confermano il primo museo italiano per numero di seguaci. Il 2020, spiega una nota del museo, ha visto aumentare del +46,7% i follower rispetto all'anno precedente.

Un incremento che ha permesso al museo fiorentino di guadagnare due posizioni nella classifica mondiale dei musei su Instagram: ora occupa la 19/a posizione, a breve distanza dal Rijksmuseum (627k) e Hermitage (657k). Il post che ha raccolto più likes è quello dedicato alla Venere di Botticelli il 5 novembre 2020, giorno in cui è iniziato il secondo lockdown per i musei. Quello con più commenti (3.855), maggior numero di visualizzazioni (455.900), con maggiori interazioni (49.800), e che ha determinato la maggior acquisizione di nuovi follower (1.111) è stata sempre la Venere, con Chiara Ferragni, pubblicato il 17 luglio 2020, giorno successivo alla visita in Galleria dell'influencer. "Instagram, il nostro canale social più internazionale, con oltre il 66% di follower da ogni angolo del mondo si conferma come vera e propria finestra sul mondo per le Gallerie degli Uffizi - commenta il direttore degli Uffizi Eike Schmidt -. Ogni giorno offriamo una immagine della collezione con un testo: talvolta è un brano di letteratura, talvolta proponiamo un dibattito filosofico, talvolta una riflessione storica, sociale o artistica. In questo modo, oltre a promuovere la conoscenza dei nostri tesori, vogliamo ispirare il nostro pubblico a ragionare, a conversare e a vedere il mondo con occhi diversi. E naturalmente ad appassionarsi all'arte e alla cultura". (ANSA).