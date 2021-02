Tornano i Negramaro, prima del tour lo streaming

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - I Negramaro sono i primi artisti in Italia ad annunciare, insieme al "Contatto Tour 2021", anche uno speciale concerto in streaming, che sarà in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle ore 21:00.

Lo show in streaming dal titolo "Primo Contatto" sarà un evento complementare a quello dal vivo, e permetterà ai fan di assistere ad un'esibizione speciale, unica nel suo genere. Il concerto sarà trasmesso su LIVENow in diretta dalla prestigiosa venue "La Lanterna Rome", che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo.

I biglietti sono in vendita a partire dal 9 febbraio alle ore 11:00.

CONTATTO è il decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino, prima band italiana ad aver suonato allo Stadio San Siro e all'Arena di Verona e con collaborazioni internazionali tra cui quelle con OneRepublic e Dolores O'Riordan. (ANSA).