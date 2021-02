Tennis: Australian Open, tutti negativi i test Covid

(ANSA) - MELBOURNE, 05 FEB - Tutti i tennisti e le persone accreditate testati per il Covid-19 a seguito di un caso positivo in un hotel prima dell'Australian Open sono risultati negativi, hanno annunciato oggi gli organizzatori del torneo.

"Tutti i test effettuati ieri sono stati negativi", secondo un tweet dall'account ufficiale dell'Australian Open, con le sei gare preparatorie del torneo che sono riprese stamani con un programma molto fitto e formati adeguati per recuperare il tempo perso. (ANSA).