Eurostat, 400 mila morti in più nell'Ue nel 2020

(ANSA) - BRUXELLES, 05 FEB - Sono stati oltre 400mila i decessi in più registrati nell'Ue tra gennaio e novembre 2020, rispetto allo stesso periodo nel 2016-2019, ovvero il 10% in più. Lo rende noto Eurostat.

La mortalità in eccesso è stata elevata durante tutto il 2020, raggiungendo il suo apice a novembre. (ANSA).