Draghi: Leu, noi incompatibili con Lega e sovranisti

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Abbiamo elencato punti prioritari e fondamentali. Sono degli spartiacque, come lo è il fatto che l'alleanza Pd-M5S-Leu è strategica e deve essere una base forte che se consolidata in programmi e progetti non può essere dispersa". Lo afferma al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi Loredana De Petris di Leu, parlando di "Incompatibilità".

"Proprio perchè i temi sono fondamentali, questa maggioranza è incompatibile con la presenza di forze come la Lega e le forze sovraniste della destra. Con Draghi siamo stati molto chiari", ha concluso. (ANSA).