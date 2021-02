Covid: Usa, verso 631mila morti entro il primo giugno

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Il bilancio delle vittime da coronavirus negli Stati Uniti potrebbe arrivare a quota 631mila entro il primo giugno: è quanto prevede l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell'Università di Washington. Lo riporta la Cnn. Ad oggi, secondo i dati della Johns Hopkins University, negli Usa sono morte 455.738 a causa del virus.

Il livello di 631mila vittime è ritenuto il più probabile, ma molto dipenderà dall'andamento della campagna vaccinale e dalla diffusione delle varie varianti del coronavirus nel Paese: nello scenario peggiore i ricercatori dell'IHME prevedono un totale di 703mila morti all'inizio di giugno.

Secondo l'IHME il numero di decessi giornalieri negli Usa ha già passato il picco e sta scendendo: ed entro l'1 giugno l'istituto stima che grazie al programma di vaccinazioni in corso si saranno salvate 123mila vite umane. (ANSA).