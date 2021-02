Covid: Usa, registrati 618 casi di varianti

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Gli Stati Uniti hanno registrato finora almeno 618 casi di varianti di coronavirus in 33 Stati, circa il 99% dei quali (611) sono legati alla variante inglese del virus: lo ha reso noto l'Agenzia americana per la prevenzione delle malattie (Cdc), secondo quanto riporta la Cnn.

La Florida è lo Stato maggiormente colpito, con 187 casi, seguita dalla California (145).

Inoltre, sono stati segnalati cinque casi di variante sudafricana (due in Carolina del Sud e tre in Maryland), oltre a due casi di variante brasiliana (entrambi in Minnesota).

(ANSA).