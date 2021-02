Agcom: sim bloccate contro servizi premium senza consenso

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nuove regole dell'Agcom per tutti i servizi premium in abbonamento forniti sia attraverso SMS/MMS, sia tramite connessione dati su reti mobili. "Per garantire un'attivazione consapevole e documentabile" di tali servizi la delibera dell'Autorità prevede due misure: il blocco (cd.

barring) sulle SIM, che può essere rimosso solo tramite una previa ed espressa manifestazione di volontà dell'utente e una procedura atta a rinforzare la prova di acquisizione del consenso e a renderlo documentabile. Esclusi i servizi tramite sms per donazioni solidali, servizi bancari, postali, mobile ticketing e televoto. (ANSA).