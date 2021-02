Spread Btp-Bund chiude in deciso calo a 100 punti

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Lo spread chiude in deciso calo a 100 punti base dai 105 punti della chiusura di mercoledì. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta allo 0,54%.

Il differenziale tra il Btp e il Bund in giornata è arrivato anche sotto quota 100, segnando 99,9 punti, dopo che il lavoro di confronto del premier incaricato, Mario Draghi, ha raccolto aperture al dialogo dal M5s e nuovi appoggi, come quello di +Europa, oltre al rinnovo del sostegno da altre forze politiche, come il Pd, e l'annuncio della possibile presenza del leader di Fi, Silvio Berlusconi, nell'appuntamento in calendario col partito per il giorno dopo. (ANSA).