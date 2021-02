Cinema: Sag Awards, due candidature postume per Boseman

(ANSA) - NEW YORK, 04 FEB - Dopo i Golden Globes altre candidature postume per Chadwick Boseman, l'attore americano scomparso prematuramente a 43 anni nell'agosto scorso. Boseman è candidato per "Da 5 Blood" e "Ma Rainey'S Black Bottom", i due film entrati nella cinquina del "miglior cast", l'equivalente del "miglior film" agli Oscar per i SAG Awards, i premi assegnati ogni anno dal sindacato degli attori. Le nomination sono state annunciate oggi sui social media da Lily Collins di "Emily in Paris" e Daveed Diggs di "Snowpiercer". I premi saranno consegnati il 4 aprile per evitare un conflitto di date con i Grammy. Gli altri tre film inclusi nelle candidature per il miglior cast sono "Minari", "One Night in Miami" e "The Trial of the Chicago 7". Le cinque candidate come miglior attrice protagonista in un film sono Amy Adams ("Hillbilly Elegy"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"). Gli attori, oltre a Boseman (per "Ma Rainey's Black Bottom") sono Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari"). Candidature per tutti i principali ruoli in "Schitt's Creek", la serie canadese creata e interpretata da David Levy che ha fatto piazza pulita agli Emmy, e per Nicole Kidman e Hugh Grant in "The Undoing". "The Crown" ha sbaragliato con tre attrici in lizza tra loro: Olivia Colman (la regina Elisabetta), Gillian Anderson (Margaret Thatcher) e Emma Corrin (Lady Diana) e con Josh O'Connor nella parte del Principe Carlo. La Colman e' stata selezionata anche tra le cinque migliori attrici non protagoniste in un film (The Father"), assieme a Maria Bakalova per "Borat: Subsequent Moviefilm", Youn Yuh-jung di "Minari", Glenn Close di "Hillbilly Elegy" e Helena Zengel per "News of the World". (ANSA).