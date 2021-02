Biden, la diplomazia e l'America sono tornate

"La diplomazia è tornata": lo ha detto Joe Biden nella sua prima visita al dipartimento di Stato, dove ha promesso di "lavorare con alleati e partner", "rinnovare il nostro ruolo nelle istituzioni internazionali e reclamare la nostra credibilità e autorità morale". "Per questo - ha aggiunto - ci siamo mossi rapidamente per ripristinare l'impegno americano a livello internazionale, riguadagnare la nostra posizione di leadership e catalizzare l'azione globale sulle sfide condivise".

"Dobbiamo affrontare questo nuovo momento di crescenti sfide globali, dalla pandemia alla crisi climatica e alla proliferazione nucleare, che possono essere risolte dalle nazioni solo lavorando insieme per la causa comune": lo afferma Joe Biden nelle anticipazioni del suo primo discorso sulla politica estera, diffuse dalla Casa Bianca. "Questo deve partire dalla diplomazia, radicata nei nostri più amati valori democratici, difendendo la libertà, sostenendo le opportunità, difendendo i diritti universali, rispettando il ruolo della legge, trattando ogni persona con dignità", prosegue. "Benchè molti di questi valori siano andati sotto intensa pressione negli ultimi anni, addirittura spinti sull'orlo del baratro nelle ultime settimane, il popolo americano emergerà più forte, più determinato e meglio equipaggiato per unire il mondo nel combattere per difendere la democrazia", ha aggiunto.

"Nelle ultime due settimane ho parlato con i leader di molti dei nostri amici più stretti per cominciare a riformare l'abitudine della cooperazione e ricostruire i muscoli delle alleanze democratiche atrofizzati da quattro anni di trascuratezza e abuso": lo afferma Joe Biden. "Le alleanze dell'America sono tra i nostri asset più grandi" così come "guidarle con i mezzi della diplomazia stando spalla a spalla con i nostri alleati e partner ancora una volta", prosegue, ammonendo che bisogna anche "affrontare i nostri avversari e rivali diplomaticamente quando necessario".

"Dobbiamo fronteggiare le crescenti ambizioni della Cina e la determinazione della Russia di danneggiare la democrazia": lo ha detto Joe Biden al Dipartimento di Stato, annunciando il suo impegno contro il loro autoritarismo.

Gli Usa "non subiranno più" le azioni ostili della Russia e risponderanno: lo ha detto Joe Biden al Dipartimento di Stato, annunciando verso Vladimir Putin un atteggiamento "diverso dal mio predecessore".



La guerra in Yemen deve finire: lo ha detto Joe Biden al dipartimento di stato Usa.

Joe Biden ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per alzare a 125 mila il numero dei rifugiati che gli Usa accoglieranno, contro i 15 mila previsti per quest'anno, dopo le drastiche riduzioni del suo predecessore.

L'oppositore russo Alexey Navalny "dovrebbe essere rilasciato immediatamente e senza condizioni": lo ha chiesto il presidente Usa Joe Biden parlando al Dipartimento di Stato. "Non esiteremo ad aumentare i costi per la Russia e a difendere i nostri interessi vitali e il nostro popolo", ha aggiunto.