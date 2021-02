A Milano Moda Donna torna Valentino ed esce Versace

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Dopo il debutto di settembre, Valentino torna a sfilare a Milano, il prossimo primo marzo, in chiusura della settimana di presentazioni delle collezioni per lei per il prossimo inverno, da cui esce invece Versace, che lancerà il video della sua nuova collezione il 5 marzo.

La Fashion Week - quasi tutta online - che inizia il 23 febbraio prevede 61 sfilate, 57 presentazioni e presentazioni su appuntamento, di cui 15 fisiche e 42 digitali e 6 eventi per un totale di 124 appuntamenti in calendario. Tra le sfilate, "qualcuna sarà con una minima presenza di addetti ai lavori, giornalisti e buyer selezionati" ha detto il presidente di Camera moda Carlo Capasa, spiegando che verrà seguito un protocollo anti contagio elaborato da Ats.

Nonostante le difficoltà del momento, il calendario delle sfilate - che si apre con un video-omaggio a Beppe Modenese, scomparso lo scorso 21 novembre, curato e diretto da Beniamino Barrese - presenta alcune belle novità come la presenza per la prima volta di Brunello Cucinelli, in diretta dal borgo umbro di Solomeo, in un'operazione simile a quella fatta a Pitti, e poi Alessandro dell'Acqua x Elena Mirò, Del Core, Dima Leu, Onitsuka Tiger e Fabio Quaranta. (ANSA).