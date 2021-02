Governo:Salvini,no pregiudizi su Draghi ma orizzonte è voto

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Si apre una nuova fase. Non abbiamo pregiudizi nei confronti di Draghi. Vogliamo parlare di taglio di tasse e apertura dei cantieri con la prospettiva del voto.

Voterà mezza Europa e lo faranno tante città italiane per cui la democrazia non può essere sospesa in questi mesi. Ma non sprechiamo questi mesi". Lo ha detto Matteo Salvini a Omnibus.

(ANSA).