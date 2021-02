Usa: senatori repubblicani da Biden, 'incontro eccellente'

(ANSA) - WASHINGTON, 01 FEB - "Un incontro eccellente": cosi' ha definito la riunione alla Casa Bianca la senatrice Susan Collins, che guidava la delegazione dei dieci senatori repubblicani moderati che sul piano di aiuti anti-Covid tentano di avviare un dialogo col presidente Joe Biden. Una mediazione non facile che per il momento comunque non si è conclusa con una fumata nera.

I senatori repubblicani hanno presentato a Biden e alla vicepresidente Kamala Harris un piano da 618 miliardi di dollari in aiuti alle famiglie e alle imprese colpite dalla pandemia. La Casa Bianca sostiene invece un piano ben più ampio da 1.900 miliardi di dollari. (ANSA).