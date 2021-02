Team Oms a Wuhan, 'la missione sta andando molto bene'

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La missione del team di super esperti dell'Oms a Wuhan "sta andando molto bene". Lo ha detto parlando con i giornalisti Peter Daszak, uno degli scienziati che compongono la squadra arrivata in Cina per indagare sulle origini del coronavirus.

Oggi i ricercatori hanno visitato un centro per la prevenzioni delle malattie degli animali nella provincia di Hubei. Domenica hanno invece visitato il mercato di Wuhan.

"Abbiamo avuto un incontro molto utile" e "abbiamo parlato con figure chiave dello staff che si occupa di controllare gli animali", ha scritto Daszak sul suo account Twitter. (ANSA).