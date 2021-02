Petrolio: in rialzo, Wti a 54,12 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York spinto dal ritrovato ottimismo dei mercati: il greggio Wti di riferimento guadagna l'1,12% a 54,15 dollari al barile. Il Brent sale dell'1,03% a 56,93 dollari (ANSA).