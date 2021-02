Mosca, Ue non vincoli relazioni con Russia al caso Navalny

(ANSA) - MOSCA, 02 FEB - La Russia si augura che l'Unione europea "non commetta la sciocchezza" di collegare "le prospettive delle relazioni Russia-Ue al caso di questo detenuto": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, a proposito del caso dell'oppositore Alexey Navalny, in questo momento in tribunale per un processo da molti ritenuto di matrice politica. Lo riporta la Tass.

L'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell sarà a Mosca dal 4 al 6 febbraio e col ministro degli Esteri russo Lavrov dovrebbe discutere anche del caso Navalny. Peskov ha tuttavia spiegato che l'incontro tra Borrell e Navalny non può essere autorizzato dal Cremlino ma "dagli investigatori e dai giudici, in modo diverso nelle diverse situazioni". "Non possiamo considerare questo incontro possibile o impossibile. Non è una nostra prerogativa", ha spiegato. Allo stesso tempo Peskov ha detto di non vedere alcuna ragione perché i due si incontrino. "Non sono parenti, non si conoscono, non sono nessuno (l'uno per l'altro)", ha precisato. (ANSA).