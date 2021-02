Lavoro: Spadoni, dati Istat su donne agghiaccianti

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "L'Istat ha recentemente pubblicato i dati aggiornati sulla situazione occupazionale, dati agghiaccianti che ci dicono che la crisi economica e lavorativa scatenata dal coronavirus sta colpendo duramente le donne.

Secondo l'Istat, a Dicembre 2020 gli occupati sono diminuiti di 101.000 unità di cui 99.000 sono donne. Parliamo quindi del 98% dei licenziamenti".Lo dichiara in una nota la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni.

"Bisogna assolutamente invertire la rotta - afferma - poiché questo crollo potrebbe prolungarsi anche in futuro. Abbiamo bisogno di un Governo forte e stabile per risolvere le problematiche che preoccupano la nostra società", conclude la vicepresidente della Camera. (ANSA).