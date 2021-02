Covid: morto Tom Moore, veterano eroe della pandemia

(ANSA) - LONDRA, 02 FEB - S'è arreso al Covid Thomas Moore, 'captain Tom' per tutti i britannici, veterano centenario della II Guerra Mondiale divenuto simbolo della battaglia contro la pandemia nel Regno Unito per aver ispirato nella primavera scorsa una raccolta fondi record alla sanità pubblica. Moore, capace di compiere 100 giri attorno a casa col solo aiuto del deambulatore per incoraggiare le donazioni dei connazionali, arrivate oltre ogni attesa a più di 30 milioni di sterline, è morto in ospedale dove era ricoverato da domenica. Il suo impegno era stato riconosciuto dalla regina, su proposta di Boris Johnson, con il cavalierato e il titolo di sir. (ANSA).