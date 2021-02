Usa: Trump nomina 2 legali per processo impeachment

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Donald Trump ha nominato due legali per la sua squadra di difesa nel processo per l'impeachment. Si tratta di David Schoen e Bruce Castor.

"La forza della nostra Costituzione sarà messa alla prova come non mai nella nostra storia. La sua forza trionferà ancora una volta" sui partiti, afferma Castor. (ANSA).