Governo: Buccarella, al tavolo clima collaborativo

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "C'è stato un clima collaborativo, quasi inaspettatamente per me che partecipo per la prima volta".

L'ha detto il senatore Maurizio Buccarella del gruppo degli Europeisti-Maie-Cd a proposito del tavolo con la maggioranza a cui sta partecipando e convocato dal presidente della Camera, Roberto Fico per definire la crisi di governo.

"Fico ha parlato all'inizio e ci ha comunicato quello che si aspetta - ha aggiunto il senatore - e cioè che entro oggi gli facciamo sapere se ci sono le condizioni per lavorare insieme, se c'è un punto di caduta. Si sta partendo dal documento sottoscritto dalla maggioranza precedente nel dicembre scorso".

Ha confermato che si è parlato anche del reddito di cittadinanza ("C'è la volontà di verificare eventualmente quello che c'è da correggere") e ha negato che ci siano stati momenti di tensione in mattinata ("Non credo ci saranno"). Infine, sui nomi del prossimo premier? "Per molti sarebbe opportuno che il presidente dimissionario restasse al governo". E su questo cosa ha detto Italia viva? "Non ha posto veti ma non ci siamo addentrati". E ha concluso: "Spero che ora procederemo spediti". (ANSA).