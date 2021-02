Governo: Bernini, serve esecutivo di alto profilo

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Lo shopping parlamentare tenutosi a Palazzo Chigi ancora ci offende. Il risultato finale è una maggioranza comunque risicata che dipende totalmente dagli umori di Renzi per andare avanti. Per questo diciamo no a un Conte ter in continuità con il governo precedente, che condanna l'Italia all'immobilismo, al rinvio dei problemi. A questa crisi surreale si risponde solo con un esecutivo di alto profilo, che fissi pochi e chiari obiettivi e li faccia gestire dalle personalità più competenti in materia. Il presupposto però deve essere che il centrodestra resti unito, che si entri in questo esecutivo tutti insieme o si trovi insieme un accordo. L'alternativa è il voto, che si può celebrare in massima sicurezza anche a pandemia in corso e del quale non abbiamo paura". Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia in diretta ad Agorà. (ANSA).