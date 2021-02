Covid: Bulgaria, al via parziale allentamento delle misure

(ANSAmed) - SOFIA, 01 FEB - Da oggi in Bulgaria si allentano alcune delle misure anti Covid: riaprono i grandi centri commerciali osservando l'obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale, riaprono anche le palestre (al 50% della capacità), i cinema, le scuole di danza e le sale per eventi culturali (al 30%). I ristoranti potranno riaprire dal primo marzo (al 50%), mentre le discoteche e i night continueranno a rimanere chiusi.

Da oggi, inoltre, nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è obbligatorio l'uso di mascherine sanitarie: non è più possibile, quindi, utilizzare visiere protettive, scialli e altri mezzi per coprire il naso e la bocca.

Lo stato di emergenza sanitaria in Bulgaria è in vigore fino al 30 aprile. Nelle ultime settimane si registra nel Paese una diminuzione dei contagi, la cui incidenza è intorno al 6% dei test diagnostici effettuati. Attualmente vi sono 22.651 casi attivi in Bulgaria (circa 7 milioni di abitanti), mentre negli ospedali sono ricoverati 2.886 pazienti, 264 dei quali in terapia intensiva. Le persone vaccinate finora sono 41.125.

(ANSAmed).