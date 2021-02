Chef Nusret, star turca delle bistecche, sbarca a Casablanca

(ANSA) - RABAT, 01 FEB - È diventato una star del web anche per il modo eccentrico in cui taglia le bistecche e getta manciate di sale sulle pietanze. Lo chef turco Nusret, meglio conosciuto come 'Salt Bae', aprirà un ristorante a Casablanca.

Dopo Istanbul, Dubai e Abu Dhabi la catena di Steakhouse Nusr-ET per la quale è diventato famoso nel mondo avrà a partire da marzo una sede anche in Marocco, la prima in Africa.

Secondo le fonti stampa che hanno diffuso la notizia, chef Nusret avrebbe investito 10 milioni di dirham (circa un milione di euro) in questa operazione. (ANSA).