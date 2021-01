Usa: allerta maltempo per 110 milioni americani, neve a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Allerta maltempo sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove si sta per abbattere una forte nevicata. L'allerta riguarda 110 milioni di americani, Washington a Boston, passando per New York dove il sindaco Bill de Blasio ha posticipato almeno fino a martedì tutti gli appuntamenti in calendario per le vaccinazioni per il Covid. A New York sono attesi fino a 30,5 centimetri di neve: i primi fiocchi dovrebbero iniziare a cadere nella serata di domenica con il picco lunedì. (ANSA).