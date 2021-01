Ue, da AstraZeneca 9 milioni di dosi vaccino aggiuntive

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "AstraZeneca consegnerà 9 milioni di dosi aggiuntive nel primo trimestre (40 milioni in totale), il 30% in più rispetto all'offerta dell'ultima settimana, e inizierà la distribuzione una settimana prima rispetto a quanto programmato. Inoltre la compagnia amplierà anche la sua capacità di produzione in Europa". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo aver incontrato i Ceo delle aziende farmaceutiche con cui la Commissione europea ha firmato accordi di acquisto di vaccini contro il Covid-19.

"L'Unione europea mantiene il suo obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione adulta entro la fine della prossima estate" ha dichiarato von der Leyen, alla tv tedesca Zdf, dopo l'annuncio su AstraZeneca. (ANSA).