Russia: proteste pro Navalny, oltre 500 arresti

(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - La polizia russa ha arrestato questa mattina in almeno 35 città del Paese almeno 519 attivisti che partecipavano alle proteste su tutto il territorio nazionale per chiedere la liberazione dell'oppositore, e rivale numero uno di Putin, Alexei Navalny. Lo rende noto la ong OVD-Info. La notizia è confermata anche da altre fonti, con qualche differenza nella conta degli arresti. Le proteste sono cominciate sulla costa est del Paese, incluso nella città di Vladivostok. Navalny, 44 anni, è stato arrestato il 17 gennaio scorso al suo ritorno dalla Germania, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di avvelenamento. (ANSA).